



Лидеру "белых халатов" сказали: мы боимся врачей



Израильский публицист Ирит Линор вступила в конфронтацию с доктором Ором Гореном, одним из лидеров организации протестов врачей против реформы “белые халаты” во время шоу на 14-го канале.



Линор сказала, что “Белым халатам” плевать на больных, что они ставят свои политические предпочтения выше служебного долга. Линор сказала: “Я боюсь тебя, я боюсь таких как ты, дай Бог мне здоровья. чтобы не попасть в приемный покой!”



Доктор Орен сказал в ответ: “Ирит, если ты боишься - это катастрофа. Тебе запрещено бояться нас! не приведи Господь! Я пришел сюда как частное лицо, я никого не представляю. Я клянусь, что ни один врач не изменит методы лечения”.



Линор ответила: Я тебе не верю!”



Следует отметить что ранее Горен в шоу 12-го канала заявил, что готов “уехать в Дубаи”, несмотря на то, что тот “далек от демократии” - “зато там отлично платят.

