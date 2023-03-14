



Лидерство требует мужества: Бизнес-ассоциации поддержали компромисс Герцога

Руководители четырех крупных производственных и коммерческих организаций повторили во вторник свой публичный призыв к началу диалога для компромиссной сделки по запланированной правительством судебной реформе и предупредили об уже нанесенном социальном и экономическом ущербе.

Статьи в СМИ, подписанные руководителями Ассоциации производителей Израиля, Федерации торговых палат Израиля, Ассоциации строителей Израиля и Ассоциации высоких технологий Израиля, призвали как сторонников, так и противников предлагаемых судебных изменений сесть и работать над компромиссом, предложенным президентом Ицхаком Герцогом.



“Мы полностью поддерживаем инициативу президента. Политика подождет, единство народа на первом месте. Сядьте, поговорите и договоритесь”, – писали организации в статьях под заголовком “Лидерство требует мужества”.



На прошлой неделе производители и промышленники выступили с аналогичным призывом в СМИ. Герцог, возглавивший продвижение компромиссного соглашения, заявил в понедельник, что он посвящает все свое время поиску решения кризиса судебной реформы, заявив, что ситуация представляет собой ”очень серьезный” конституционный и социальный кризис. Во вторник Герцог встретился с 30 предпринимателями и руководителями предприятий, чтобы обсудить последствия предлагаемой правовой реформы для экономики и ведения бизнеса в Израиле и за его пределами.