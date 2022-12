Лидера партии "Ноам" Ави Маоза пригласили на гей-парад

Организация "The Jerusalem Open House for Pride and Tolerance" направила главе партии "Ноам" Ави Маозу письмо и пригласила его присоединиться к Параду гордости в Иерусалиме.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Ранее Маоз заявил, что "проследит" за тем, чтобы парад ЛГБТ был отменен. В ответ на это "The Jerusalem Open House for Pride and Tolerance" объявил об открытии благотворительного фонда "в честь депутата Кнессета Ави Маоза", посвященного "укреплению видимости сообщества ЛГБТК+ в Иерусалиме".



Организация создала страницу на своем сайте для сбора пожертвований. В этот фонд уже было пожертвовано более 10 000 шекелей.



"Поскольку вы являетесь выборным должностным лицом, которое служит широкой общественности, мы хотели выразить нашу признательность за вашу работу по повышению осведомленности израильской общественности о Параде гордости и терпимости", - говорится в письме организации к Ави Маозу.



Организация попросила Маоза рассматривать письмо как "личное приглашение" к участию в Параде гордости в Иерусалиме, который должен состояться 1 июня 2023 года.