Лидера "Черных Флагов" отпустили: Барак назвал ее арест диктатурой
Вскоре после задержания на акции протеста полиция отпустила одну из лидеров движения "Черные Флаги" Шикму Бреслер.
"Наша задача — обеспечить, чтобы Израиль оставался демократией", - сказала она возле полицейского участка.
Бывший премьер-министр Эхуд Барак, комментируя задержание Бреслер, написал, что ее арест был примером "диктатуры в действии".
"В нормальной стране Шикме Бресслер дали бы премию Израиля. В государстве Нетаниягу и Бен-Гвира ее арестовывают как обычную преступницу. Это Венгрия и Польша на стероидах. Позорное правительство, демократия победит вас", - прокомментировала также председатель "Авода" Мейрав Михаэли.