



Лидера "Черных Флагов" отпустили: Барак назвал ее арест диктатурой

Вскоре после задержания на акции протеста полиция отпустила одну из лидеров движения "Черные Флаги" Шикму Бреслер.



"Наша задача — обеспечить, чтобы Израиль оставался демократией", - сказала она возле полицейского участка.



Бывший премьер-министр Эхуд Барак, комментируя задержание Бреслер, написал, что ее арест был примером "диктатуры в действии".



"В нормальной стране Шикме Бресслер дали бы премию Израиля. В государстве Нетаниягу и Бен-Гвира ее арестовывают как обычную преступницу. Это Венгрия и Польша на стероидах. Позорное правительство, демократия победит вас", - прокомментировала также председатель "Авода" Мейрав Михаэли.