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Лидер южнокорейской оппозиции заморил себя голодом
19.09.2023 05:28 Дара Киевская

Лидер южнокорейской оппозиции заморил себя голодом

В Южной Корее лидер главной оппозиционной партии Ли Джэ Мён срочно госпитализирован после ухудшения здоровья на 19-й день голодовки.

Ли начал голодовку в конце августа, протестуя против политики президента Юн Сок Ёля, в том числе реагирования на сброс Японией в океан обработанной и разбавленной воды с атомной электростанции "Фукусима дай-ити".

Как сообщает NHK, лидер оппозиции проводил голодовку в палатке перед зданием Национальной ассамблеи, однако по ночам он отдыхал в своем офисе.

Правящая партия "Сила народа" осмеивала Ли за эти ежедневные выходы на голодовку, заявляя, что его действия лишены оснований и логики.

После того, как Ли был срочно доставлен в больницу, правящая партия заявила, что он втянул Национальное собрание в политические распри.

Отмечается, что Ли начал голодовку, когда против него звучат обвинения в коррупции. На прошлой неделе прокуратура опросила его по поводу предполагаемой причастности к нелегальным переводам одной из компаний наличности в Северную Корею.

После этого прокуратура запросила ордер на арест Ли по подозрению во взяточничестве и злоупотреблении доверием в связи с проектом развития территории в бытность Ли мэром города Соннам.

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