



Лидер влиятельной индуистской группы поддерживает права ЛГБТ в Индии

Лидер индуистской группы, которая является головной организацией правящей партии Индии, выступил в поддержку сообщества ЛГБТК за несколько дней до того, как правительство должно ответить Верховному суду на петиции. легализовать однополые браки.



Индия декриминализовала гомосексуальность, отменив колониальный запрет на однополый секс в 2018 году, но эта тема остается табу в этой социально консервативной стране с населением 1,4 миллиарда человек.



Правительство премьер-министра Нарендры Моди в прошлом отказывалось легализовать однополые браки. Но недавние комментарии Мохана Бхагвата, главы могущественной группы “Раштрия Сваямсевак Сангх” RSS, которая является первоисточником правящей партии Бхаратия Джаната БДП, могут заставить правительство пересмотреть свою позицию, сказал высокопоставленный лидер БДП.



Выступая в журнале, опубликованном на этой неделе, Бхагват сказал, что сообщество лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров ЛГБТ “должно иметь свое личное и социальное пространство, поскольку они люди и имеют право жить как другие”.



Он сослался на индуистские писания и мифологию как на основу своей поддержки и добавил: “Без особого шума мы нашли способ с гуманным подходом обеспечить им общественное признание”.



По оценкам, RSS, созданная в 1925 году, насчитывает миллионы активных членов в Индии и за рубежом. Организация стояла за приходом Моди к власти.



В этом месяце Верховный суд Индии начал рассмотрение петиций о признании однополых браков после того, как четыре гей-пары заявили, что без юридического признания они не могут иметь доступ к правам, связанным с согласием врача, пенсиями, усыновлением или даже членством в клубах.