



Лидер венгерской партии "Йоббик" извинился перед Украиной

Лидер венгерской партии "Йоббик" Мартон Дьондьоши извинился перед Украиной за то, что в 2015 году в качестве "наблюдателя" совершил визит в Донецк, захваченный российскими силами.



Об этом сообщает издание "Европейская правда".



"Это правда, что в 2015 году я был на Донбассе как наблюдатель за выборами, и это ... Да, вы правы, это требует объяснений ... Сейчас я бы этого уже не сделал и я извиняюсь за это", - сказал он.



Представитель партии "Йоббик" заверил, что сейчас он полностью на стороне Украины.