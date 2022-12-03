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Лидер венгерской партии "Йоббик" извинился перед Украиной
03.12.2022 19:05 Ольга Белозерова

Лидер венгерской партии "Йоббик" извинился перед Украиной

Лидер венгерской партии "Йоббик" Мартон Дьондьоши извинился перед Украиной за то, что в 2015 году в качестве "наблюдателя" совершил визит в Донецк, захваченный российскими силами.

Об этом сообщает издание "Европейская правда"

"Это правда, что в 2015 году я был на Донбассе как наблюдатель за выборами, и это ... Да, вы правы, это требует объяснений ... Сейчас я бы этого уже не сделал и я извиняюсь за это", - сказал он. 

Представитель партии "Йоббик" заверил, что сейчас он полностью на стороне Украины. 

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