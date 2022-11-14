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Лидер Судана поздравил Нетаниягу с победой на выборах
14.11.2022 21:49 Евгения Маркова

Лидер Судана поздравил Нетаниягу с победой на выборах

Военный лидер Судана генерал Абдель-Фаттах Бурхан направил письмо лидеру "Ликуд" Биньямину Нетаниягу, в котором поздравил его с победой на выборах и пообещал активизировать сотрудничество между странами.

"Поздравляю вас с победой на выборах и рассчитываю на продолжение нашего сотрудничества в целях развития отношений во всех сферах на благо граждан обеих стран", — написал Бурхан, сообщила канцелярия Нетаниягу.

Глава правящего суверенного совета Судана, предпринял шаги по нормализации отношений с Израилем в рамках Соглашения Авраама, но прогресс был остановлен политическими потрясениями в мусульманской африканской стране.

Нетаньяху встречался с Бурханом перед заключением соглашений во время визита в Уганду в феврале 2020 года.
 

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