



Лидер Судана поздравил Нетаниягу с победой на выборах

Военный лидер Судана генерал Абдель-Фаттах Бурхан направил письмо лидеру "Ликуд" Биньямину Нетаниягу, в котором поздравил его с победой на выборах и пообещал активизировать сотрудничество между странами.



"Поздравляю вас с победой на выборах и рассчитываю на продолжение нашего сотрудничества в целях развития отношений во всех сферах на благо граждан обеих стран", — написал Бурхан, сообщила канцелярия Нетаниягу.



Глава правящего суверенного совета Судана, предпринял шаги по нормализации отношений с Израилем в рамках Соглашения Авраама, но прогресс был остановлен политическими потрясениями в мусульманской африканской стране.



Нетаньяху встречался с Бурханом перед заключением соглашений во время визита в Уганду в феврале 2020 года.

