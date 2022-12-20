



Лидер Самарии: пресс-служба ЦАХАЛа теперь является “крайне левой партией”

Лидер Регионального совета Самарии Йосси Даган обвинил представителя ЦАХАЛа в преобразовании отдела пресс-службы вооруженных сил в “крайне левую” политическую фракцию.



“Ситуация, в которой солдаты в подразделении пресс-секретаря ЦАХАЛа не стесняются выражать взгляды, подходящие для крайне левых, доказывает, что это дух ЦАХАЛа”, – сказал Даган в пресс-релизе.



Комментарии появились после того, как помощник депутата от партии “Ликуд” Нир Баркат раскрыл и распространил личные твиты нескольких солдат из пресс-службы ЦАХАЛа, которые критиковали “оккупацию” и назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу.



В одном из твитов фотография вооруженного Дагана, стоящего на коленях за машиной во время недавней палестинской террористической атаки, подписана: “Вот почему мы должны покинуть территории” Иудеи и Самарии.



В ответ Яир Лапид предложил свою “полную поддержку” Кочаву “перед лицом позорной попытки втянуть его в политическую полемику”.



“Это часть опасной попытки запугать ЦАХАЛ и подчинить его узким политическим интересам”, – сказал Лапид.



В понедельник ЦАХАЛ заявил, что солдаты, разместившие твиты, будут наказаны.