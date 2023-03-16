



Лидер РААМ: Судебная система является “основной защитой” арабского общества

Лидер партии РААМ Мансур Аббас считает, что судебная система является “основной защитой” арабского меньшинства Израиля, чья независимость не может быть нарушена.



“Арабское общество находится в меньшинстве, и до сих пор основной защитой этого общества была судебная система. Таким образом, реформа, которая наносит ущерб независимости судебной системы, ее способности уравновешивать Кнессет и правительство, определенно нанесет ущерб правам и будущему арабского общества”, – сказал он.



Аббас, который в 2021 году сделал РААМ первой независимой арабской партией, присоединившейся к израильской коалиции, просит правительство “сесть за стол для обсуждения на основе президентской концепции, которая является хорошей и приемлемой основой для начала диалога”.

