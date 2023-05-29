Лидер протестов плачет о ненависти к харедим - но вчера кидал в них "деньги"
В социальных сетях распространилось видео с одним из видных активистов “движения против правовой революции”, “резервиста” и "хай-текиста" Ишая Грина.
Грин на видео взывает к владельцу 14-го канала и чуть не плачет о “ненависти к харедим” и уже практически рыдая требует “остановить ненависть, раскол и 14-й канал” (!)
При этом всего за неделю до этого Грин и прочие “братья по оружию” явились в город Бней-Брак и закидывали харедим “200-шекелевыми купюрами” - надо полагать, в приступе бесконечной любви к ним.
Ишай Грин - предприниматель и основатель нескольких хай-тек компаний. Среди прочего, именно он основал Soluto, компанию, генеральным директором которой был … Нафтали Беннет.