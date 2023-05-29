



Лидер протестов плачет о ненависти к харедим - но вчера кидал в них "деньги"

В социальных сетях распространилось видео с одним из видных активистов “движения против правовой революции”, “резервиста” и "хай-текиста" Ишая Грина.



Грин на видео взывает к владельцу 14-го канала и чуть не плачет о “ненависти к харедим” и уже практически рыдая требует “остановить ненависть, раскол и 14-й канал” (!)



ישי גרין מאחים לנשק עאלק ?

ההוא שזרק שטרות כסף על חרדים ולא הצליח עם הפרובוקציה שלו ?

תראו איזה טירוף אנשים מגיעים משטיפות מח בתקשורת נגד הרפורמה המשפטית

פשוט טירוף pic.twitter.com/6nZ0V4a3wF — חיה אור (@chaiaorchaiaor) May 28, 2023

סבתא שלי היתה אומרת:

כשמישהו מנסה להראות יותר מדי כמלאך

שים לב שהוא לא מלאך המוות



ישי גרין, חזיר האומר כשר אני pic.twitter.com/VwMCyH90Rz — Michael Tsioni מיכאל ציוני (@MichaelTsioni) May 28, 2023

При этом всего за неделю до этого Грин и прочие “братья по оружию” явились в город Бней-Брак и закидывали харедим “200-шекелевыми купюрами” - надо полагать, в приступе бесконечной любви к ним.Ишай Грин - предприниматель и основатель нескольких хай-тек компаний. Среди прочего, именно он основал Soluto, компанию, генеральным директором которой был … Нафтали Беннет.