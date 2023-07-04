Новости » Политика
04.07.2023 20:03 Аркадий Бочаровский

Лидер протестов: основание разумности - или мы сожжем страну


Один из лидеров “протестов против диктатуры”, Моше Ридман, выступил с  угрозами против законодателей и правительства Израиля.

Ридман - “предприниматель и инвестор в сфере высоких технологий, создатель контента, лектор, консультант по инновациям и общественный активист”. В 2017 году был выбран в число 100 самых влиятельных людей по версии Израильской цифровой организации.

Ридман сказал:  "Отмена причины разумности в нынешнем формате не произойдет, в противном случае страна будет гореть - если нам нужно вывести на улицы миллион человек, мы выведем миллион человек".

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