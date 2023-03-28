



Лидер протестов и сын главы Мерец укажет "красные линии" Ганцу и Лапиду

Надав Гальон, один из “лидеров протеста против правовой революции”, и, по случайному совпадению - сын главы Мерец Захавы Гальон, в эфире радио Ynet прокомментировал заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу о приостановке реформ.



Господин Гальон заявил: "Одной из особенностей этой борьбы является то, что мы не верим в правительство, которое будет продвигать переговоры, чтобы произвести необходимые изменения в системе правосудия".



Гальон добавил: "Лапид и Ганц с самого начала заявили, что они вступят в переговоры, если законодательство будет остановлено. Наша задача - указать им направление, если мы будем достаточно сильны и установим красные линии, мы верим, что они не пойдут на компромисс и будут внимательны к общественности - в отличие от правительства".