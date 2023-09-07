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Лидер протестов: если правительство не подчинится БАГАЦу - улицы будут в огне
07.09.2023 10:21 Аркадий Бочаровский

Лидер протестов: если правительство не подчинится БАГАЦу - улицы будут в огне


Моше Редман, “лидеров протестов хай-тека”, прокомментировал выступление спикера Кнессета Амира Оханы.

Охана призвал БАГАЦ не вмешиваться в законодательный процесс, и пригрозил, что "Кнессет не смирится с  с тем, что его права пытаются растоптать".

Редман заявил в интервью Ynet Live: "Это стыд и позор. Только благодаря законам о правах человека он может усыновлять детей как отец-гей. И он говорит, что правительство планирует бунт, неподчинение суду- это просто Каинова печать". 

По словам Редмана, "если правительство не выполнит предписания суда - улицы будут в огне. И Гистадрут, и общество, и руководители служб безопасности будут стоять на стороне БАГАЦа".

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