



Лидер протестов: если правительство не подчинится БАГАЦу - улицы будут в огне



Моше Редман, “лидеров протестов хай-тека”, прокомментировал выступление спикера Кнессета Амира Оханы.



Охана призвал БАГАЦ не вмешиваться в законодательный процесс, и пригрозил, что "Кнессет не смирится с с тем, что его права пытаются растоптать".



Редман заявил в интервью Ynet Live: "Это стыд и позор. Только благодаря законам о правах человека он может усыновлять детей как отец-гей. И он говорит, что правительство планирует бунт, неподчинение суду- это просто Каинова печать".



По словам Редмана, "если правительство не выполнит предписания суда - улицы будут в огне. И Гистадрут, и общество, и руководители служб безопасности будут стоять на стороне БАГАЦа".