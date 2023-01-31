



Лидер оппозиции ответил премьер-министру на призыв "присоединиться"

Выступая на церемонии открытия компании "ADGD", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предложил оппозиции "присоединиться".



"Я хочу сказать нашим политическим оппонентам — проигрывать выборы неприятно. Но не нужно превращать обиду в ущерб экономике Израиля", - сказал Нетаниягу.





Лидер оппозиции Яир Лапид ответил премьер-министру: "Неприятно быть обвиненным в уголовных делах, но не нужно превращать обиду в разрушение демократии и экономики в Израиле".