



На фоне "напряженности с Израилем": аятолла требует повысить боеготовность

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи призвал вооруженные силы Ирана “повысить военную готовность”, поскольку Исламская Республика продолжает демонстрировать новые достижения в области технологий вооружений. Высказывания Хаменеи на фоне роста напряженности в отношениях с Израилем и США намекают на краткосрочные и долгосрочные военные цели Ирана, пишет Аmwaj.



Хаменеи в своем обращении от 16 апреля сказал высшему командованию “никогда не останавливаться на достигнутом” и продолжать военные успехи. Верховный лидер заявил, что, хотя важно учитывать “50-летние планы противника”, вооруженные силы должны “сосредоточиться и контролировать среднесрочные и долгосрочные планы противника“. Он также призвал к “готовности“ на разных фронтах.



Хаменеи, за которым остается последнее слово во всех государственных делах, также заявил, что нанесение ударов по Ирану было эндшпилем в войнах США с Ираком и Афганистаном.



Среди присутствовавших на обращении верховного лидера был Эсмаил Каани, командующий экспедиционными силами “Аль-Кудс“ КСИР.



На фоне призыва Хаменеи и сообщений о поездках Каани Иран представил новую военную технику. Связанное с КСИР информационное агентство Tasnim 11 апреля сообщило , что Сухопутные войска получили новое и модернизированное вооружение в преддверии Дня армии 18 апреля.



Также недавно сообщалось об “успешных испытаниях” противотанковых ракет параллельными Сухопутными войсками КСИР.



Учитывая растущую напряженность в отношениях с Израилем и США, комментарии верховного лидера Ирана сигнализируют о том, что Исламская Республика не планирует снижать свои военные амбиции.



Хотя западные санкции ударили по иранской экономике, Стокгольмский международный институт исследования проблем мира 25 апреля 2022 г. сообщил об увеличении военного бюджета Ирана в 2021 г. “впервые за четыре года”.



Комментарии Хаменеи, главнокомандующего Ирана, предполагают, что он хочет, чтобы регулярная армия и КСИР продолжали наращивать свою мощь.

Сосредоточенность верховного лидера на сдерживании “долгосрочных” угроз предполагает, что Иран может не видеть непосредственной угрозы своей безопасности. С другой стороны, такой дискурс может также сигнализировать о стремлении вести диалог с государствами региона, такими как Саудовская Аравия.



Несмотря на западные санкции, иранская военная промышленность также стремится прочно закрепиться на мировом рынке, особенно после продажи беспилотников в Россию в прошлом году.

