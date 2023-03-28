



Лидер хунты Мьянмы призвал поддержать возвращение страны к демократии

Глава хунты Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаинг, свергнувший избранное правительство в результате переворота, в понедельник призвал своих зарубежных критиков поддержать запланированное его военным правительством возвращение к демократии вместо того, чтобы становиться на сторону движения сопротивления, которое он назвал "террористами", стремящимися разрушить страну.



Выступая на ежегодном параде в честь Дня вооруженных сил, Мин Аунг Хлаинг, чей переворот в феврале 2021 года погрузил Мьянму в хаос, заявил, что международное осуждение его военного правления основано на ложных заявлениях теневого правительства национального единства (NUG).



В августе хунта проведет выборы, которые многие уже отвергли как фикцию. Вероятно, на выборах будет доминировать прокси-партия военных, которая проиграла на последних двух выборах.



"Военные и правительство должны принять меры против террористических групп, которые пытаются опустошить страну и убивают людей. Я хотел бы призвать международное сообщество благоразумно помочь усилиям нынешнего правительства, чтобы быть на правильном пути к демократии", — сказал Мин Аунг Хлаинг.



Военный переворот в Мьянме резко положил конец десятилетию становления демократии и беспрецедентного экономического развития в Мьянме, которая находилась под военным правлением в течение пяти из последних шести десятилетий.



Многие политические партии были уничтожены или отказались участвовать в выборах, а некоторые встали на сторону теневого NUG, которое ищет международной поддержки и поддерживает ополченцев, стоящих за партизанскими нападениями на силы безопасности.



Правозащитные группы обвиняют военных в зверствах в операциях против бойцов сопротивления, в том числе в нападениях на мирное население. По данным Организации Объединенных Наций, по меньшей мере 1,2 миллиона человек были перемещены.



Хунта заявляет, что сражается с террористами, а не на мирным населением.



Мин Аунг Хлаинг в своем выступлении сказал, что суверенитет Мьянмы необходимо уважать, и подчеркнул, что против террористов "будут приняты решительные законные меры", а в важных районах, которые необходимо взять под контроль, будет введено военное положение.

