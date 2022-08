Лидер ХАМАСа рассказал, как Израиль пытался его убить

Лидер ХАМАСа Халед Машаль дал новое интервью "Аль-Джазире", в котором рассказал, как Израиль пытался убить его. Во время своего рассказа он едва не пустил слезу.



"Я чувствую, что у меня отняли возможность быть шахидом (мучеником)", — сказал он.



Following the interview on Al Jazeera expressing his sorrow in not being a Shahid (martyr). @kaisos1987 reports that Khaled Mashal has returned in the last couple of days to Amman from Qatar and was photographed visiting his mother’s grave. pic.twitter.com/lUPXYxYZLM