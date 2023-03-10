



Лидер евреев в Италии в своей речи перед Нетаниягу раскритиковала его политику

В четверг глава группы итальянских евреев резко высказалась против запланированной израильским правительством судебной реформы, насилия со стороны поселенцев и социальной разобщенности во время выступления перед премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Риме.



Ноэми Ди Сеньи, президент Союза итальянских еврейских общин, утверждала, что правительственная поддержка нападений на арабов и другие меньшинства во имя еврейской идентичности сделала “невозможным” чувство гордости быть евреем или израильтянином.



“Гордость, которую мы испытываем к израильским учреждениям, должна продолжаться. Это не может уйти в прошлое”, — сказала Ди Сеньи во время мероприятия в Испанской синагоге под Римским Темпио Маджоре.



Ди Сеньи, по-видимому, имела в виду усиление насилия в Иудее и Самарии на фоне волны палестинских террористических атак.



Неясно, какую часть речи Ди Сеньи услышал Нетаниягу. Пока она говорила, помощники сообщили премьер-министру, что в Тель-Авиве произошел теракт. На протяжении всей речи Нетаниягу отвлекался, поскольку получал новости о стрельбе террористов.



Ди Сеньи также раскритиковала опрометчивое стремление правительства принять закон, который радикально ослабил бы судебную систему, осудив раскол в израильском обществе, и призвав к компромиссу.



“Конечно, избранное большинство предлагает и продвигает законы, но ответственность правительства означает осознание важности этих изменений даже в долгосрочной перспективе”, — сказала она.



Ди Сеньи также призвала к “тщательному изучению” обсуждаемого в Кнессете законопроекта, который позволит судам выносить смертные приговоры виновным в смертоносных терактах.



“В борьбе с фундаменталистской ненавистью предложение о смертной казни затрагивает самые глубокие струны смысла жизни”, — сказала она, отметив отмену смертной казни в Италии после Второй мировой войны и талмудические дискуссии по этому вопросу.



После того, как Нетаниягу покинул синагогу, некоторые члены общины, как сообщается, кричали на Ноэми Ди Сеньи за то, что она выразила обеспокоенность по поводу пересмотра судебной системы в своей речи.



"Стыд!" — возмутился бывший глава еврейской общины Рима.



“Вы раскалываете Израиль.Израилю нужно единство!” — закричал он, прежде чем выбежать из святилища.



