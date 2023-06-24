



Лидер друзов: проект ветряной турбины на Голанах должен быть остановлен

Глава общины друзов в Израиле шейх Муафак Тариф предупредил правительство, чтобы оно остановило работы по строительству ветряных турбин на Голанских высотах, иначе оно столкнется с “реакцией, которой страна до сих пор не видела”.



Тариф выступил в пятницу на экстренном совещании в Кфар-Ясифе. По данным Haaretz, около 2000 человек приняли участие в митинге против проекта строительства турбины, который в последние дни вызвал массовые протесты.



Тариф также призвал лидеров Израиля отменить законы, дискриминирующие друзов, которые, по его словам, включали спорный закон о национальном государстве 2018 года, который определял Израиль как нацию еврейского народа; и законодательство, которое налагало высокие штрафы за незаконное строительство и которое, по словам меньшинств, использовался для несоразмерного преследования их.



