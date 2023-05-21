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Лидер Черных флагов: принятие бюджета - диктаторский шаг
21.05.2023 08:01 Аркадий Бочаровский

Лидер Черных флагов: принятие бюджета - диктаторский шаг

Рой Нойман, “один из лидеров протеста против правовой реформы”,  медиа-консультант движения Черные флаги выступил в эфире радио 103FM.

Господин Нойман сообщил израильтянам: "Бюджет - это часть диктаторских шагов - отъем общественных денег у налогоплательщиков и передача их приближенным к правительству. 14 миллиардов шекелей - это расхищение государственной казны. Приходится платить большие политические взятки многим друзьям, чтобы они молчали".

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