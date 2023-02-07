



"Лицо зла": "неуместная" связь между Ави Хами и насильником в Гедере





Вчера, открывая свою программу "Азор Бхира", журналистка 13-го канала Аела Хасон произнесла монолог об изнасиловании в Гедере - в то время как на экране позади нее появилась надпись "Лицо зла" над фотографией Бархата Абу Эссы, подозреваемого в изнасиловании в Гедре.



"Вот как выглядит лицо зла, вот как выглядит мерзкий человек", - сказал Хассон о подозреваемом. После этого Хассон продолжила рассказывать о своем последнем расследовании о главе Ассоциации адвокатов Ави Хими. И хотя изображение на экране сменилось с изображения подозреваемого в изнасиловании на изображение Хими, надпись "Лицо зла" осталась.



Сегодня утром, на фоне критики, захлестнувшей сеть за заголовок, сопровождавший слова Хасон о Хими, журналистка внесла уточнение в свой аккаунт в Твиттере. "Во избежание сомнений, надпись вчера вечером, которая осталась на фотографии адвоката Ави Хими была результатом технической ошибки 13-го канала", - написала Хасон в Твиттере, - "Я не имею никакого отношения к этому, и не несу ответственности за эту неуместную ошибку". Позже, также на сайте канала опубликовали разъяснение и написали, что "надпись над фотографией адвоката Ави Хими в программе "Азор Бахара", которая вышла в эфир вчера вечером, относится к другой фотографии, которая появилась раньше. "Это оперативная графическая ошибка" - объясняет канал.

