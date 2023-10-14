



Либерман войдет в правительство только при условии места в военном кабинете

Лидер партии НДИ Авигдор Либерман отрицает свое согласие присоединиться к чрезвычайному правительству премьер-министра Биньямина Нетаниягу, о чем ранее этим вечером объявила партия Нетаниягу "Ликуд".



Либерман говорит, что он не удовлетворен предложением присоединиться к кабинету безопасности и вместо этого хочет занять должность в военном кабинете, в который в настоящее время входят Нетаниягу, министр обороны Йоав Галант и недавно присоединившийся к правительству министр Бенни Ганц.



"Я готов присоединиться к военному кабинету, чтобы как можно быстрее добиться победы. Я не собираюсь быть 38-м министром в правительстве и использоваться как фиговый листок", — написал Либерман на своей странице в социальной сети X.



"Мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать действия правительства, направленные на устранение ХАМАСа и его лидеров", - добавил лидер партии НДИ.

