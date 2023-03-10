



Либерман удивлён, что Нетаниягу не вернулся срочно домой

Авигдор Либерман раскритиковал премьер-министра Нетаниягу, который решил продолжить свой визит в Рим, несмотря на последние события в Израиле.



“Очень трудная ночь, шокирующее нападение в центре Тель-Авива, взрывное устройство в автобусе, попытка теракта в Самарии, десятки тысяч граждан, запертых в своих домах в Бейтар-Илит из-за опасения проникновения террористов. А Нетаниягу? Он развлекается в Италии в эти выходные”, — написал Либерман в своем Twitter-аккаунте.



Ранее, как уже сообщал 7 канал, премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил не сокращать программу своего трехдневного визита в Италию “из-за важности политической встречи”.



Сегодня у Нетаниягу состоится встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Нетаиягу, как ожидается, попросит Мелони перенести посольство Италии в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

