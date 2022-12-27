



Либерман: Сделка с "Яадут а-Тора" будет стоить Израилю 20 млрд ежегодно

Уходящий министр финансов Авигдор Либерман предупредил, что коалиционное соглашение между партией Биньямина Нетаниягу "Ликуд" и партией "Яадут а-Тора" обойдется налогоплательщикам примерно в 20 миллиардов шекелей (5,7 миллиарда долларов) в год.



Выступая перед журналистами перед уходом со своего поста, Либерман критикует коалиционные сделки нового правительства с ультраортодоксальными партиями.



"Все коалиционные договоренности приведут к краху. То, что мы видим, — это негативные стимулы», — сказал Либерман, имея в виду государственные субсидии для студентов ешив, которые позволят им не работать.



