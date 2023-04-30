



Либерман потребовал прекратить переговоры по правовой реформе



Бывший министр финансов Авигдор Либерман, глава НДИ, выступил на акции протеста в Беэр-Шеве, призвав к прекращению переговоров по судебной реформе.



Выступая на демонстрации, Либерман сказал: "В четверг мы видели, как представители коалиции продолжают подстрекать и разделять народ. Они продолжают атаковать и разъяснять, что "переговоры" - это только церемониальное мероприятие".



"Я обращаюсь к Ганцу и Лапиду: "Немедленно объявите, что вы прекращаете все переговоры с правительством Нетаниягу. Любой компромисс дает другой стороне цель, с точки зрения оппозиции, и обеспечивает поддержку мессианскому правительству".