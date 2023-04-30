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Либерман потребовал прекратить переговоры по правовой реформе
30.04.2023 07:35 Аркадий Бочаровский

Либерман потребовал прекратить переговоры по правовой реформе


Бывший министр финансов Авигдор Либерман, глава НДИ, выступил на акции протеста в Беэр-Шеве, призвав к прекращению переговоров по судебной реформе.

Выступая на демонстрации, Либерман сказал: "В четверг мы видели, как представители коалиции продолжают подстрекать и разделять народ. Они продолжают атаковать и разъяснять, что "переговоры" - это только церемониальное мероприятие".

"Я обращаюсь к Ганцу и Лапиду: "Немедленно объявите, что вы прекращаете все переговоры с правительством Нетаниягу. Любой компромисс дает другой стороне цель, с точки зрения оппозиции, и обеспечивает поддержку мессианскому правительству".

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