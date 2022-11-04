



Либерман отказался войти в коалицию с "Ликуд": "Не раньше, чем Нетаниягу уйдет"

Министр финансов Авигдор Либерман заявил в пятницу, что он отверг предложение "Ликуд" присоединиться к предполагаемой правой религиозной коалиции, созданной Биньямином Нетаниягу.



Уходящий министр сообщил, что получил предложение присоединиться к правительству, возглавляемому победившей партией Нетаниягу, от члена партии "Ликуд" после голосования 1 ноября.



"Я ответил, что у меня нет проблем с присоединением к правительству "Ликуд", но только после того, как Нетаниягу уйдет в отставку", - сказал Либерман.



Но Нетаниягу — не единственное препятствие для его прихода в ожидаемое правительство. Что касается правительства с ультраортодоксальными партиями "Шас" и "Яадут а-Тора", Либерман сказал, что тут "не о чем говорить".



Начав свою карьеру в качестве союзника Нетаниягу, Либерман, председатель националистической и светской партии НДИ, в последние годы прямо отказывается присоединиться к правительству, возглавляемому лидером "Ликуд", и включающему ультраортодоксальные партии. Союзники Нетаниягу обвинили Либермана в антисемитизме за политику и высказывания, которые считаются "вредными для ультраортодоксального сообщества".



Сообщается, что Либерман также встречался с высокопоставленными чиновниками министерства финансов после выборов, сказав им, чтобы они были готовы перевести свои часы "на 2000 лет назад, потому что это то, что эта коалиция сделает с вами", предполагая, что правое религиозное правительство будет проводить архаичную политику в Минфине.



"Нетаниягу должен быть шиитским террористом-смертником, чтобы передать харедим финансовый комитет Кнессета и отдать Смотричу казну", — сказал он и заявил, что председатель религиозного сионизма будет игнорировать Нетаниягу и делать после назначения все, что ему заблагорассудится.



Либерман возглавил серию реформ в министерстве финансов, которые часто рассматривались как нацеленные на субсидии, предоставляемые ультраортодоксальным общинам.

