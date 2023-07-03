



Либерман осуждает планы об освобождении ультраортодоксальной молодежи от армии

Глава партии НДИ Авигдор Либерман осудил планы коалиции освободить ультраортодоксальную молодежь от призыва в армию, после воскресной встречи глав коалиции по этому вопросу.



"Мы разделимся на два Израиля: те, кто пойдет в армию, и те, кто пойдет в ешиву", - говорит Либерман.



Либерман говорит, что в настоящее время 170 000 израильтян охвачены религиозным обучением, и считает, что это число возрастет до четверти миллиона, если предложенный законопроект будет принят: Изучение Торы будет принят и создаст основу для широкомасштабных исключений.



Либерман говорит, что время принятия политического решения является ироничным, учитывая, что ночью Израиль начал операцию в городе Дженин в Иудеи и Самарии.



Заявив, что он поддерживает силы безопасности, Либерман в то же время раскритиковал решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу начать операцию без созыва кабинета министров.



"Это показывает, насколько Нетаниягу не ценит своих министров и не доверяет им", - говорит он.

