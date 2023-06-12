



Либерман о переговорах по судебной реформе: оппозиция уступит

Лидер НДИ Авигдор Либерман считает, что оппозиция уступит требованиям коалиции в обмен на обеспечение своего представителя в комитете по отбору судей.



Либерман, который бойкотирует продолжающиеся переговоры о пересмотре судебной системы, говорит, что, по его “оценке”, о соглашении будет объявлено в среду, 14 июня, до голосования Кнессета о назначении двух депутатов в комитет.



В соответствии с заявлениями переговорщиков коалиции и сообщениями СМИ, Либерман говорит, что сделка сократит судебную проверку разумности, позволив правительству восстановить лидера ШАС Арье Дери в качестве министра.



По словам Либермана, это “ядро” любой сделки, укрепляющее “мессианскую коалицию Нетаниягу”.



БАГАЦ отменил назначение Дери министром здравоохранения и внутренних дел ранее в этом году, назвав их “чрезвычайно необоснованными” в свете финансовых преступлений Дери.



Либерман говорит, что такая сделка не остановит план коалиции по ослаблению судебной власти. “Нет никаких сомнений в том, что [премьер-министр Биньямин] Нетаниягу примет законы, которые хочет [министр юстиции] Ярив Левин”, — говорит он.



Либерман говорит, что не присоединится к коалиции во главе с Нетаниягу, но что либеральный сионистский вариант возможен. “Никто его не толкал. Это вариант, который он выбрал”, — говорит Либерман о решении Нетаниягу вступить в союз с крайне правыми и ультраортодоксальными партиями.



Бывший министр финансов и обороны сравнивает Израиль с Ливаном до его краха. "Если мы не изменим тенденцию, то через четыре года мы окажемся на том же пути", - сказал Либерман.



