



Либерман: Нетаниягу должен мучиться в аду каждый день



Накануне утверждения государственного бюджета на 2023-2024 годы председатель НДИ и бывший министр финансов Авигдор Либерман безжалостно атаковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу.



"Я [на посту министра финансов] согласился дать много денег - в обмен на включение в учебную программу основных предметов. То, что сделал Нетаниягу, и за это он заслуживает того, чтобы каждый день мучиться в аду, - он сказал всем этим людям: "Я даю вам те же деньги без обучения основным предметам. Я хочу оставить вас в нищете, без образования, вы будете страдать". Этот человек готов продать все ценности в обмен на власть", - сказал Либерман.

