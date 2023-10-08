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Либерман: Наши приоритеты должны быть ясными – ликвидация ХАМАСа
08.10.2023 18:36 Наталья Богинская

Либерман: Наши приоритеты должны быть ясными – ликвидация ХАМАСа

Глава партии НДИ Авигдор Либерман заявил, что присоединится к нынешнему правительству, если премьер-министр Биньямин Нетаниягу  “станут перед камерами и проинформируют еврейский народ”, что правительство намерено “ликвидировать террористическую организацию ХАМАС и всех ее террористических лидеров”.

“Я понимаю, что у нас есть и другие проблемы, в том числе на севере против “Хизбаллы” и пленников в Газе”, – сказал Либерман в заявлении для прессы.

“Наши приоритеты должны быть ясными – ликвидация ХАМАСа и его руководителей. Только так мы сможем восстановить безопасность жителей юга и остальных граждан Израиля, а также вернуть наших пленников и пропавших без вести”, – добавил он.

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