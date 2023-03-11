



Либерман на демонстрации: Все ничтожества в правительстве - отправляйтесь в ад



Председатель партии НДИ Авигдор Либерман выступил на демонстрации против правовой революции в Нетании.



Либерман заявил: "Все ничтожества в правительстве, отправляйтесь в ад". Либерман сказал: "Это правительство полностью сбилось с пути и наносит ущерб основным ценностям израильского общества. Я видел расписание, опубликованное председателем комитета по законодательству Симхой Ротманом на следующую неделю - нет никаких признаков компромисса, замедления или остановки законодательства. Напротив, это галоп. Они пытаются завершить этот шаг еще до каникул в Кнессете, менее чем через месяц. Если, не приведи Господь, Нетаниягу это удастся, о честных и демократических выборах можно будет забыть. Возможно, на следующем этапе он просто объявит своего сына Яира наследником престола".

