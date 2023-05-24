



Либерман: бюджет - черное пятно на Государстве Израиль



После утверждения бюджета на 2023 год председатель партии НДИ и бывший министр финансов Авигдор Либерман атаковал коалицию.



Либерман заявил: "Бюджет, принятый сегодня на пленуме Кнессета, - это черное пятно в истории Государства Израиль. Бюджет на практике является разграблением государственной казны и ведет к разрушению израильской экономики и смертельному ущербу для среднего класса, для тех, кто служит в армии, служит в резерве, работает и платит налоги".