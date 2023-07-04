Либерия заяви намерена открыть посольство в Израиле
Президент Либерии Джордж Веа уведомил, что намерен открыть посольство своей страны в Израиле.
Соответствующее заявление он сделал во вторник, 4 июля.
О соответствующем решении он уведомил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.
Встреча проводилась в Иерусалиме. На ней также присутствовал министр иностранных дел Либерии Ди-Максвелл Саах Кемайя. Стороны обсудили углубление сотрудничества в области энергетики, водных ресурсов и сельского хозяйства.
Коэн назвал западноафриканскую страну "одним из самых больших друзей Израиля в Африке".