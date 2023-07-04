



Либерия заяви намерена открыть посольство в Израиле

Президент Либерии Джордж Веа уведомил, что намерен открыть посольство своей страны в Израиле.



Соответствующее заявление он сделал во вторник, 4 июля.



О соответствующем решении он уведомил министра иностранных дел Израиля Эли Коэна.



Встреча проводилась в Иерусалиме. На ней также присутствовал министр иностранных дел Либерии Ди-Максвелл Саах Кемайя. Стороны обсудили углубление сотрудничества в области энергетики, водных ресурсов и сельского хозяйства.



Коэн назвал западноафриканскую страну "одним из самых больших друзей Израиля в Африке".



