



Лиат Бен-Ари: суд должен отвергнуть нынешние показания Мильчена

На процессе над премьер-министром Биньямином Нетаниягу - очередной громкий скандал.



Прокурор, Лиат Бен-Ари, потребовала представить суду показания Арнона Мильчена, данные им полиции Израиля, которые были получены в ходе расследования обвинений, приписываемых премьер-министру.



По мнению Бен-Ари, суд должен полагаться именно на них - а не на те, что Мильчен дает в суде в течение последних девяти дней.



Изриальский журналист Эли Ципори, освещающий процесс в зале окружного суда Иерусалима пишет: Это может быть предварительным шагом перед объявлением Мильчена враждебным свидетелем. Бен-Ари - в полной истерике, также как и Гликман [корреспондент 13-го канала, считающийся “рупором прокуратуры]”.