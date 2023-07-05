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Лиат Бен-Ари: суд должен отвергнуть нынешние показания Мильчена
05.07.2023 16:27 Аркадий Бочаровский

Лиат Бен-Ари: суд должен отвергнуть нынешние показания Мильчена

На процессе над премьер-министром Биньямином Нетаниягу - очередной громкий скандал.

Прокурор, Лиат Бен-Ари, потребовала представить суду показания Арнона Мильчена, данные им полиции Израиля, которые были получены в ходе расследования обвинений, приписываемых премьер-министру. 

По мнению Бен-Ари, суд должен полагаться именно на них - а не на те, что Мильчен дает в суде в течение последних девяти дней.

Изриальский журналист Эли Ципори, освещающий процесс в зале окружного суда Иерусалима пишет: Это может быть предварительным шагом перед объявлением Мильчена враждебным свидетелем. Бен-Ари - в полной истерике, также как и Гликман [корреспондент 13-го канала, считающийся “рупором прокуратуры]”.

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