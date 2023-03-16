



Левый активист рассказал о плане свержения Нетаниягу

Политический активист Эльдад Янив, который часто критикует левый лагерь, к которому он принадлежит, утверждает, что существует четкий план отстранения премьер-министра Биньямина Нетаниягу от должности.



"Скажем так", - сказал Янив. "Существует некая группа, которая намерена отстранить Нетаниягу от власти и свергнуть его правительство".



По словам Янива: "Предполагается, что Ликуд откажется выдвинуть кого-то вместо него. Тогда издается приказ проведении чрезвычайных шестых выборов. Это серьезно обсуждается некоторыми генералами".



"Их идея: провести генерала, который не является действующим политиком, а под ним всех остальных из всех еврейских оппозиционных партий", - утверждает Янив.

