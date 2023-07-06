



Левый активист облил кипятком жителя Шимон Ха-Цадик

Прокуратура недавно предъявила обвинительное заключение против левого активиста, который около полутора лет назад облил кипятком Таля Ешавиева, жителя района Шимон Ха-Цадик в Иерусалиме.



После инцидента Ешавиев подал жалобу в полицию, что привело к расследованию в отношении активиста, а затем и к составлению обвинительного заключения.



В обвинительном заключении описывается нападение на Ешавиев: "21 февраля 2022 года в районе Шейх Джарах на месте еженедельной демонстрации были развернуты силы полиции. Обвиняемый принял участие в проходившей там демонстрации, во время которой во дворе рядом с домом заявителя был вывешен палестинский флаг. По окончании демонстрации заявитель вышел из своего дома и снял флаг. Затем к нему подошел обвиняемый и атаковал его, вылив на него кипяток из пластикового стаканчика, который он держал в руках, ударив его по телу и причинив ему ожог кожи. Этими действиями обвиняемый напал на заявителя и причинил ему реальный ущерб".