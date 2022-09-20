



"Левые" пытаются помешать приезду Бен-Гвира в кибуц Гавим

Депутат Кнессета, председатель партии "Оцма Йегудит" Итамар Бен-Гвир был приглашен в кибуц Гавим в Негеве, где он должен выступить перед жителями.



Однако, как сообщает "Аруц Шева", крайне левые организации пытаются помешать приезду Бен-Гвира.



Итамар Бен-Гвир уже отреагировал: "Затыкать рты всегда было и остается достоянием крайне левых. Это кибуц замечательных жителей, которые на последних выборах голосовали в основном за левые партии, но хотят услышать, что я хочу сказать - и я также хочу услышать их. Те, кто пытается разжечь драку и прибегнуть к бойкоту, - это крайне левые организации, которые составляют иллюзорное меньшинство".



"Несмотря на крайнее и бредовое меньшинство, я приеду в кибуц, и встреча состоится. Меня не заставят молчать", - подчеркнул депутат.