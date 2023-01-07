



Левые партии Швеции протестуют против закона о шпионаже

Новый закон о шпионаже, вступивший в силу 1 января, предусматривает наказание за журналистские расследования и разоблачения, которые могут нанести ущерб отношениям Швеции с другим государством или международной организацией, такой как НАТО, Европейский Союз или Организация Объединенных Наций, вызвал протест левых сил.



Закон подвергся критике со стороны некоторых СМИ как наносящий ущерб свободе печати и слова и способный отрицательно сказаться на осведомителях, журналистах и ​​ответственных издателях в стране.



Левые партии, которые не критикуют войну РФ против Украины, утверждают, что закон был обнародован и принят для того, чтобы якобы скрыть тайны и скандалы, связанные с заявкой Швеции на вступление в НАТО.



В прошлом году на фоне продолжающейся российско-украинской войны Швеция вместе с соседней Финляндией отказались от политики нейтралитета и подали заявку на членство в НАТО. Практически в то же время был принят закон о шпионаже.