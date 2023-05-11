



Левые об операции в Газе: Резня, направленная на то, чтобы сохранить коалицию

Левые и арабские депутаты обвинили Израиль в убийстве большего количества мирных жителей в Газе, которые находились в непосредственной близости от трех убитых лидеров “Исламского джихада”. Кроме того, депутаты Кнессета утверждали, что нападение было направлено на то, чтобы сохранить целостность правящей коалиции в условиях кризиса с “Оцма Йегудит”. Высказались депутаты Кнессета Эфрат Райтен-Маром от “Аводы”, Ахмад Тиби и Офер Касиф от “Хадаш-Тааль”.



Депутаты Кнессета Юлий Эдельштейн от “Ликуд”, Лимор Сонн Хар Мелех от “Оцма Йегудит” и Симха Ротман от “Религиозного сионизма” выступили с совместным заявлением, осуждающим левых депутатов.



“ЦАХАЛ и силы безопасности получили нашу полную поддержку”, – говорится в заявлении. Эмоциональная стойкость героических жителей юга – это слой национальной защиты для всего еврейского народа”.



Важно отметить, что решение о начале военной операции на юге было принято до того, как “Оцма Иегудит” объявила о приостановке сотрудничества с коалицией.



“В первый день, когда на прошлой неделе были выпущены ракеты, я и министр обороны поручили силам безопасности подготовить операцию по ликвидации лидеров террористов”, – заявил премьер-министр Нетаниягу на заседании кабинета.