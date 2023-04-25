



Левые боятся реформ, а правые - терроризма



Согласно опросу общественного мнения, проведенному институтом Panels Politics, наиболее опасными для дальнейшего существования Израиля как государства и как общества являются разногласия между сторонниками правовых реформ и их противниками (26%) и между правыми и левыми (22%).



Правые относительно больше подчеркивают разделение между правыми и левыми (26%), а левые - разделение между религиозными и светскими (21%).



По мнению опрошенных, две наиболее актуальные проблемы в Израиле - это кризис реформ (22% всех респондентов и 55% левых) и стоимость жизни (19%).



Правые больше подчеркивают палестинский терроризм (38%) и иранскую ядерную программу (30%). Респонденты разделились поровну между 35%, которые оптимистично настроены в отношении улучшения экономической ситуации в Израиле в ближайшее десятилетие, и аналогичной долей пессимистов в этом отношении.



В отношении социального неравенства больше пессимизма (55%), чем оптимизма (35%, в основном среди левых избирателей - 74%). Аналогичная ситуация складывается и по вопросу о ситуации с безопасностью в ближайшее десятилетие. 45% оптимистов по сравнению с 44% пессимистов, в основном среди левых (67%). Гораздо больше светских людей заявили, что они настроены весьма пессимистично по сравнению с религиозными и ультраортодоксальными (38% по сравнению с 25%).

