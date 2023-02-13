Левые блокировали дом министра Вассерлауфа в Тель-Авиве
Левые, выступающие против реформы Левина в системе правосудия, провели сегодня утром демонстрацию перед домом министра Негева, Галилеи и национальной безопасности Ицхака Вассерлауфа в районе Шапира на юге Тель-Авива.
Протестующие заявили: "Мы пришли сегодня к дому министра Вассерлауфа из каханистской партии Оцма Йегудит, чтобы дать понять, что государственный переворот не пройдет. 36-е правительство Израиля объявило войну самому существованию Государства Израиль".
"Мы, группа ультраортодоксальных юношей и девушек, решили сплотиться и противостоять любыми ненасильственными способами попытке государственного переворота". Переворот угрожает жизни всех граждан страны, и поэтому мы рассматриваем борьбу с ним как гражданский и моральный долг. Граждане Государства Израиль не хотят жить в условиях диктатуры, и мы не позволим небольшой группе экстремистов втянуть нас в это. Эта акция - только начало".
Вассерлауф в ответ сказал, что "демонстрации и попытки угрожать мне и правительству только укрепляют нас. Мы создали правое правительство, чтобы работать на благо народа Израиля, суверенитета и управления."