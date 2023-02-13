



Левые блокировали дом министра Вассерлауфа в Тель-Авиве

Левые, выступающие против реформы Левина в системе правосудия, провели сегодня утром демонстрацию перед домом министра Негева, Галилеи и национальной безопасности Ицхака Вассерлауфа в районе Шапира на юге Тель-Авива.



Протестующие заявили: "Мы пришли сегодня к дому министра Вассерлауфа из каханистской партии Оцма Йегудит, чтобы дать понять, что государственный переворот не пройдет. 36-е правительство Израиля объявило войну самому существованию Государства Израиль".



בוקר טוב פיד , התחלנו:

פעילים הדביקו את עצמם לכניסה לביתו של השר מעוצמה יהודית יצחק וסרלאוף בשכונת שפירא בתל אביב pic.twitter.com/H1QoFbk3qf — Tomer Appelbaum (@tomerappelbaum) February 13, 2023

עימותים בין מפגיני שמאל למשטרה מול ביתו של השר וסרלאוף. עצור אחד בהפגנה. pic.twitter.com/hA25MEyrMN — חזקי ברוך (@HezkeiB) February 13, 2023

"Мы, группа ультраортодоксальных юношей и девушек, решили сплотиться и противостоять любыми ненасильственными способами попытке государственного переворота". Переворот угрожает жизни всех граждан страны, и поэтому мы рассматриваем борьбу с ним как гражданский и моральный долг. Граждане Государства Израиль не хотят жить в условиях диктатуры, и мы не позволим небольшой группе экстремистов втянуть нас в это. Эта акция - только начало".Вассерлауф в ответ сказал, что "демонстрации и попытки угрожать мне и правительству только укрепляют нас. Мы создали правое правительство, чтобы работать на благо народа Израиля, суверенитета и управления."