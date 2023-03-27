



Левин: я прислушаюсь к любому решению Нетаниягу

Министр юстиции Ярив Левин на фоне массовых протестов против правовой реформы сказал, что примет любое решение премьер-министра Биньямина Нетаниягу относительно законодательных процессов.



По данным 12-го канала израильского ТВ, такое заявление он сделал днем, 27 марта.



По словам Левина, как член "Ликуда", он будет уважать любое решение премьер-министра относительно законодательного процесса.



"Это основывается на понимании того, что ситуация, в которой каждый будет делать то, что считает правильным, может немедленно привести к падению правительства и краху "Ликуда", - пояснил он.



Левин призвал приложить все усилия для стабильности правительства и коалиции. Он считает, что необходимо не допускать ту ошибку, которая была совершена при правительстве Ицхака Шамира, которая привела "к катастрофическим соглашениям Осло".



