



Левин: Я бы "немедленно" заменил Бахарав-Миару, если бы мне дали полномочия

Министр юстиции Ярив Левин в четверг заявил, что немедленно назначит нового юридического советника правительства, если ему будут предоставлены на это полномочия.



В интервью общественному телеканалу "Кан"» Левин назвал нынешнего юридического советника Гали Бахарав-Миару "наследством от предыдущего правительства", которое ее назначило, добавив, что коалиция "не доверяет" чиновнику, который постоянно действует вопреки ее желаниям.



"Должен сказать, это очень прискорбно. Ситуация такова, что у правительства нет юридического советника. У нас есть человек на этом посту, который выступает против меня, который занимает очень крайнюю позицию и действует сообразно ей. Настолько крайнюю, что время от времени даже судьи БАГАЦа заявляют, что не понимают ее позиции", – заявил Левин.



Левин раздосадован, что "не существует возможности привлечь кого-то другого не через назначение от имени правительства, а через упорядоченный, правильный процесс".



"Я был бы рад, если бы мне дали эти полномочия. Поверьте, я бы принял меры немедленно", — сказал он.



Левин и другие министры в правительстве премьер-министра Биньямина Нетаниягу часто критиковали Бахарав-Миару за то, что она не представляет их интересы справедливо и адекватно, а также за ее частое противодействие политике и законодательной деятельности правительства.



В интервью Левин назвал слушания в БАГАЦе по закону, запрещающему суду или юридическому советнику предписывать премьер-министру уйти в отставку, "театром", после того как адвокат Бахарав-Миары в какой-то момент заявил, что его клиент никогда не имел таких полномочий. Адвокат позже уточнил, что высказанная позиция заключалась в том, что нельзя упразднить признание премьер-министра недееспособным из-за конфликта интересов в отношении его уголовного процесса.



Дело о законе об отводе, принятом Кнессетом в марте, является одним из нескольких случаев, когда Бахарав-Миара отказалась защищать позицию правительства в суде, вынудив его нанять частного адвоката. Но если бы Бахарав-Миара не считала, что у нее есть полномочия заставить премьер-министра уйти в отставку, закон не изменил бы существенно правовые полномочия юридического советника в этом вопросе.



В своей позиции, представленной суду, Бахарав-Миара посоветовала судьям отложить реализацию закона, чтобы он не распространялся на Нетаниягу.



Нетаниягу связан соглашением о конфликте интересов от 2020 года, составленным под эгидой БАГАЦа, которое позволяет ему занимать пост премьер-министра, несмотря на то, что ему предъявлено уголовное обвинение.



Это соглашение запрещает Нетаниягу участвовать в назначении судей и старших должностных лиц по правовым вопросам, а также запрещает ему участвовать в разработке законов, которые могут повлиять на процесс или результат его судебного разбирательства — подобных тем, которые правительство предлагало в прошлом году.



