



Левин: я не намерен сдаваться

Министр юстиции Ярив Левин прокомментировал продвижение плана правовой реформы и продолжающиеся протесты.



Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по случаю Шаббата в Модиине.



"Я не сдамся. Эта борьба уже далеко выходит за рамки борьбы только за изменение судебной системы. Это - борьба за образ государства, за нашу способность вести здесь настоящую еврейскую и демократическую жизнь", - подчеркнул он.



По словам главы минюста, необходимо продолжать работу над законодательным процессом.