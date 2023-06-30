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Левин: я не намерен сдаваться
30.06.2023 17:36 Алина Груднева

Левин: я не намерен сдаваться

Министр юстиции Ярив Левин прокомментировал продвижение плана правовой реформы и продолжающиеся протесты.

Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по случаю Шаббата в Модиине.

"Я не сдамся. Эта борьба уже далеко выходит за рамки борьбы только за изменение судебной системы. Это - борьба за образ государства, за нашу способность вести здесь настоящую еврейскую и демократическую жизнь", - подчеркнул он.

По словам главы минюста, необходимо продолжать работу над законодательным процессом.

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