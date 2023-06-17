



Левин: Я как никогда полон решимости провести судебную реформу

Министр юстиции Ярив Левин в пятницу ясно дал понять, что он полон решимости продвигать судебную реформу.



“В конце трудной недели я как никогда полон решимости продолжать и делать все, чтобы провести необходимую реформу для исправления судебной системы”, — сказал Левин в заявлении перед началом Шаббата.



Министр Левин поблагодарил правый лагерь за их поддержку, сказав: “Спасибо всем вам за важную поддержку в движениях, которые я возглавляю для справедливой системы правосудия. Шаббат Шалом!”



Депутат Кнессета Хили Троппер (“а-Маханэ а-Мамлахти”) ответил: “Было бы лучше, если бы министр юстиции сосредоточился на решимости воссоединить наш народ, а также укрепить безопасность и экономику страны. Сейчас Израилю нужны широкие соглашения и немного мира, а не односторонняя правовая революция“.



Это заявление последовало за заявлением на этой неделе лидера оппозиции Яира Лапида и председателя “а-Маханэ а-Мамлахти” Бени Ганца, которые заявили, что переговоры о судебной реформе, проходящие в резиденции президента, будут заморожены до полного создания комиссии по отбору судей.



В ответ премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил Лапида и Ганца в поиске любых возможных способов сорвать переговоры о компромиссе.



