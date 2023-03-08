



Левин встретился с авторами нового предложения по изменению судебной системы

Министр юстиции Ярив Левин встречается с одной из групп, разрабатывающих потенциальные рамки для согласования судебной реформы, подтверждает пресс-секретарь министра.



Разработанная бывшим министром юстиции Даниэлем Фридманом и юристом Ювалем Албашаном, потенциальная структура затрагивает ключевые области, в том числе систему назначения судей и создание механизма, позволяющего Кнессету блокировать или преодолевать судебный пересмотр определенных законодательных актов.



Бывший генерал Гиора Эйланд, ключевая фигура в разработке так называемой схемы Фридмана-Албашана, заявил сегодня утром Армейскому радио, что, хотя он и не хотел бы реформировать судебную систему, это была рабочая отправная точка.





