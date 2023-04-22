



Левин: вставайте с диванов и идите на "демонстрацию миллиона"

Министр юстиции Ярив Левин призвал сторонников правовой реформы прийти на "демонстрацию миллиона", которая состоится в Иерусалиме в этот четверг.



Мероприятие пройдет под лозунгом: "Народ требует правовой реформы".



По словам Левина, он лично будет участвовать в демонстрации. В связи с этим он призвал сторонников встать с диванов и отправится на мероприятие.



"В четверг в 19:00 мы все отправимся в Иерусалим, чтобы встать между зданием Кнессета и зданием БАГАЦа и сказать с небывалой силой: народ требует правовой реформы. Мандаты, полученные правым правительством, должны быть реализованы. Я буду там и призываю всех не сидеть дома", - сказал он.

