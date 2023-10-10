



Левин впервые публично заговорил о создании правительства единства

Министр юстиции Ярив Левин публично призвал к формированию чрезвычайного правительства единства в Израиле.



Обращаясь к гражданам Израиля, Левин подчеркнул серьезность ситуации, заявив: «Дорогие граждане Израиля, наши сердца разрываются из-за огромной трагедии, которую мы переживаем. Это трудные дни, которые требуют единства, стойкости».



Подчеркнув безотлагательность ситуации, Левин продолжил: «Еще одна вещь, которая требуется в эти дни, — это немедленное создание чрезвычайного правительства единства, и в последние дни я усердно работал, чтобы это произошло. Это дни войны, и благодаря солдатам ЦАХАЛ, силам безопасности, а также благодаря твердой позиции тыла мы победим».



С утра, 10 октября, в средствах массовой информации циркулируют сообщения, свидетельствующие о значительном прогрессе в переговорах между партией "Ликуд" и оппозицией. Политики утверждают, что соглашение о создании чрезвычайного правительства находится на финишной прямой.