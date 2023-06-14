



Левин возмущен решением Нетаниягу относительно уступок оппозиции

Министр юстиции Ярив Левин был в ярости из-за решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу поддержать кандидата от оппозиции на одно из двух мест, зарезервированных для депутатов Кнессета во влиятельной комиссии по отбору судей.



В состав комиссии из девяти человек входят два депутата, избранные Кнессетом тайным голосованием. За последние три десятилетия большинство правительств — хотя и не все — согласились зарезервировать одну из двух должностей за членом оппозиции.



Левин требовал, чтобы коалиция назначила двух своих членов на две открытые должности, сославшись на роль оппозиции в движении протеста против плана судебной реформы.



Поскольку Нетаниягу должен встретиться с лидерами коалиционных фракций и членами “Ликуда” в 9:00 и 10:00 соответственно, чтобы официально уведомить их о своем решении, Левин выразил свое недовольство премьер-министром коллегам из “Ликуда”.



Согласно сообщению Israel Hayom в среду утром, Левин раскритиковал коалицию за ее уступки оппозиции.



“Оппозиция ничего нам не дает. Почему мы должны идти им на уступки? Они протестуют против нас, бьют нас, плюют на нас, а потом говорят [депутату Симхе] Ротману: “Хватит быть плаксой”. Почему мы должны идти им на уступки? Что они дали нам взамен? Ничего”, - сказал Левин.



“Если бы наши позиции поменялись местами, нам не дали бы места в комиссии по отбору судей. Когда они были у власти, а мы были в оппозиции, они едва давали нам представительство в комитетах Кнессета. Почему мы должны давать им представительство в комиссии [отбора судей]?“, - говорит Левин.



